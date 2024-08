Prison Architect 2 encore repoussé, l'enfer continue pour Paradox

Source: Paradox via PC Gamer

Paradox Interactive est visiblement dans une mauvaise passe. Le studio avait annoncé Prison Architect 2 en tout début d'année, une suite au jeu de gestion de prison avec cette fois des graphismes en 3D. Le titre devait sortir le 26 mars, mais il a été reporté au 7 mai. Puis au 3 septembre, dans un mois donc.

Malheureusement, Paradox Interactive publie aujourd'hui un nouveau communiqué sur son site officiel pour annoncer que Prison Architect 2 est repoussé à une date indéterminée. Les développeurs ont besoin de davantage de temps pour peaufiner le jeu et rajouter du contenu, il faudra donc patienter. Les précommandes sont annulées, les joueurs vont prochainement être automatiquement remboursés et les cadeaux de réservation seront finalement inclus dans le jeu de base à sa sortie.

Comme le rappelle PC Gamer, Paradox Interactive avait déjà reporté la sortie de Life by You, un Sims-like, à de nombreuses reprises, avant d'annuler le jeu en juin dernier. Les fans craignent que Prison Architect 2 ne subissent le même sort. Le studio rassure quand même en affirmant que « le jeu n’est pas annulé » et que les développeurs sont « confiants dans le jeu », il s'agit simplement d'améliorer les performances avant la sortie.

