Professeur Layton fête ses 15 ans, un artwork qui fera un beau fond d'écran pour les célébrer

La saga Professeur Layton restera jamais associée à l'histoire de la Nintendo DS, mais elle n'est pas morte avec elle. Nous l'avons en effet retrouvée avec des portages sur mobiles, l'épisode spécial Layton Brothers: Mystery Room toujours sur smartphones ou l'aventure centrée sur Katrielle en 2017 sur 3DS, depuis portée sur Switch.

Aucun nouvel épisode ne semble pointer le bout de son nez, mais Level-5 a tout de même décidé de rendre hommage à la franchise comme il se doit aujourd'hui. Car oui, nous célébrons ce 15 février les 15 ans de Professeur Layton et l'Étrange Village au Japon, et donc l'anniversaire de la franchise ! Il y a plusieurs initiatives prévues à cette occasion, regroupées sur un site nippon dédié, comme une collaboration avec le GraffArt CAFE de Tokyo du 19 mars au 10 avril, un concours de dessins pour remporter un sceau reprenant le logo de la série, ou encore une opération pour retweeter un message et gagner un poster format B2.

L'illustration qu'il arbore peut tout de même être appréciée par tous : il s'agit d'un artwork pour les 15 ans reprenant une bonne partie du casting de la licence, que vous pouvez télécharger en différents formats pour en faire un joli wallpaper.

Pour les retardataires, L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe est disponible sur Switch à partir de 29,99 € à la Fnac.

Lire aussi : L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires - Édition Deluxe Plus, une nouvelle version annoncée au Japon