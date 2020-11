PS VR : Blood & Truth prêt pour la PS5, un espoir d'optimisation pour tous les autres jeux PS4 en VR ?

Alors que Jim Ryan, le 31 octobre dernier, communiquait sur l'absence d'un nouveau PlayStation VR pour la PlayStation 5 avant au moins deux ans, il avait aussi précisé qu'il faudrait se tourner vers les versions PS4 des jeux pour pouvoir jouer en VR. Cette annonce, qui avait un tantinet contrarié les fans de réalité virtuelle, laissait donc logiquement penser que les titres PS VR ne tireraient point parti du surplus de puissance de la nouvelle console de Sony. À priori, il n'en est rien, car dans un tweet, le studio londonien a posté une photo contenant un message clair :

« Blood & Truth est prêt pour la PS5. Notre dernière mise à jour du jeu contient déjà les nouveautés pour la next-gen pour rendre l'expérience encore meilleure ! »

Blood & Truth, déjà excellent (lire notre test), supportera, dans sa version PS5, une meilleure résolution, un meilleur framerate (90 Hz), plus de détails dans les niveaux et des textures améliorées. À voir si le PS VR est capable de miracle avec ses caractéristiques vieillissantes dans le domaine de la VR.

Avec cela, difficile de ne pas réagir et de ne pas penser que, comme c'est déjà le cas avec l'Oculus Quest 2 et les jeux destinés au précédent modèle, les versions des titres PS VR existants ne soient pas mises à jour pour tirer profit des nombreux téraflops de la nouvelle console de Sony. En attendant des nouvelles plus précises d'un éventuel PS VR 2, cela sera déjà un petit plus pour ceux qui ont craqué pour une PlayStation 5 qui sort, pour rappel, le 19 novembre prochain.