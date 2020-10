PS4 : encore 1,5 million de consoles vendues ce trimestre, un point sur le nombre d'abonnés au PS+

Il est un peu bidon leur bilan financier. Je n'ai pas tout lu mais j'ai regardé la partie concernant les ventes des jeux vidéo et c'est pas à jour, comme par hasard. Et en plus c'est même pas les bons chiffres mais des estimations. Par exemple, le bilan qu'il ont rendu, date du 30 septembre et les chiffres concernant TLOU2 ne concerne que les 3 premiers jours d'exploitation. Pareille pour Ghost of Tsushima. Ces 2 jeux sont sortie en juin et juillet. Y a largement de quoi avoir des chiffres plus à jour que ce qu'ils ont donné. Bref, pour avoir de bon chiffre concernant les ventes de certains jeux vidéo, c'est comme chez Microsoft, faut se lever tôt. Par contre, quand ça se vend bien, là t'as même pas besoin de chercher. Il te les donne les chiffres.