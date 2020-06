PS5 : une différence de prix entre la Digital Edition et la version standard ? Jim Ryan botte en touche

La soirée d'hier aura forcément été marquée par la révélation de l'aspect de la PS5, et d'une PS5 Digital Edition qui se privera de lecteur disque. Jim Ryan, actuel président de Sony Computer Entertainment, a pris le temps de revenir sur les nouvelles annonces de la console auprès de la BBC.

Quand il a été interrogé sur une attendue différence de prix entre la PS5 et la PS5 Digital Edition, il s'est malheureusement montré peu loquace, et a botté en touche. Il justifie cependant la vente de deux modèles par l'envie d'offrir du choix aux joueurs.

Vous ne saurez rien sur le prix aujourd'hui. Mais beaucoup de nos nombreux consommateurs achètent uniquement de manière numérique ces jours-ci. Nous pensions que nous devions faire ce que nous essayons généralement de faire, et que nous devions simplement offrir le choix.

Sur le sujet du prix d'ailleurs, rien de concret, mais il a encore une fois évoqué son envie de livrer la meilleure proposition de valeur, et pas forcément le tarif le plus bas.

La sagesse et l'histoire montrent que notre industrie est l'une des plus résistantes à la récession. Mais je pense que cela accentue notre besoin de veiller à ce que nous nous concentrions sur la bonne équation de valeur. Et j'insiste sur la valeur par opposition au prix. Nous devons être plus attentifs que jamais pour veiller à ce que la proposition de valeur globale en termes de console et de jeux - la gamme de jeux, la qualité des jeux, la quantité de jeux - en fasse un produit auquel notre communauté aspire.

Nous ne sommes pas plus avancés sur le prix de la PS5 et de la PS5 Digital Edition, même s'il paraîtrait logique que celle avec des fonctionnalités en moins soit vendue moins chère. Sony Interactive Entertainment nous en dira probablement plus à ce sujet plus tard.

