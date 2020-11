PS5 : des jeux impossibles à télécharger, car bloqués dans la file d'attente, une solution temporaire déjà trouvée

J’ai aussi très envie d’essayer la DualSense quand ma PS5 va arriver dans 2 ou 3 jours, mais je me demande si au contraire je ne devrais pas attendre un nouvel (autre) firmware corrigeant ces problèmes de blocage…



Car devoir réinitialiser sa console selon les paramètres usine, je me demande si cela n’efface pas aussi les jeux déjà téléchargés sur le SSD, et pas envie de devoir tout retélécharger avec ma pauvre co à 8 Mbits…



Tellement longtemps que je n’ai pas du réinitialiser une console que je doute des conséquences sur les jeux/applis installés (sur le SSD interne dans le cas de la PS5, le HDD externe je peux bien sûr le déconnecter)…