PS5 : le cloud gaming, le futur de Sony ?

Au fil des mois, la PlayStation 5 attire de plus en plus de consommateurs et sa bibliothèque de jeux exclusifs arrive à marquer les esprits. Cependant, avec les progrès fulgurants de la technologie, Sony envisagerait de repousser les limites de sa console phare en proposant une nouvelle expérience : le cloud gaming.

Cette technologie révolutionnaire permet aux joueurs de profiter de leurs productions préférées sans avoir à les télécharger ou à les installer dans leur machine. Au lieu de cela, les titres sont diffusés en streaming, ce qui élimine les contraintes liées à l'espace de stockage et à la capacité matérielle.

Sony Interactive Entertainment propose, d’une certaine manière, cet univers avec le PlayStation Plus et pourrait pousser le concept encore plus loin, un peu comme le fait Microsoft actuellement.

Le cloud gaming présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il élimine le besoin de matériel de pointe, ce qui signifie que les joueurs peuvent profiter de gros jeux sans avoir à investir dans une machine coûteuse. Un tel service donne aussi la faculté de jouer via divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, offrant ainsi une flexibilité sans précédent, un peu comme lucky-7-bonus.fr qui permet d’accéder à divers casinos en ligne depuis n’importe quel navigateur.

Cependant, il convient de noter que le cloud gaming dépend de la qualité de la connexion Internet de l'utilisateur. Une connexion instable ou lente peut entraîner des baisses de qualité graphique, des décalages ou des interruptions de notre expérience. Vous l’aurez compris, il nécessite une bande passante élevée, ce qui peut poser problème dans les régions où l'accès à un Internet de qualité (fibre) n'est pas encore généralisé.

Actuellement, la firme japonaise est en train de faire des tests sur PS5. Les journalistes de chez The Verge partagent les dires de Nick Maguire, vice-président des services mondiaux, des ventes mondiales et des opérations commerciales chez SIE.

Nous testons actuellement le cloud streaming pour les jeux PS5 compatibles, ce qui inclut les titres du catalogue PlayStation Plus, des versions d’essai, ainsi que des éditions dématérialisées que les joueurs possèdent. Lorsque cette fonctionnalité sera lancée, le Cloud Gaming pour les titres PS5 sera disponible directement sur votre console.

De plus, avec l'essor de la 5G et des connexions Internet plus rapides et plus stables, les problèmes de latence et de qualité deviendront de moins en moins préoccupants. À terme, le cloud gaming pourrait même remettre en question le modèle traditionnel de vente de jeux, en permettant aux joueurs de profiter d'un accès instantané à une immense variété de titres sans avoir à les acheter individuellement. Nos confrères rapportent également :

Depuis des mois, il semblait évident que Sony travaillerait sur le cloud streaming pour les jeux PS5. De récentes offres d'emploi laissaient entrevoir une nouvelle initiative concernant le cloud gaming, et Jim Ryan, chef de la division PlayStation, a fait part de « plans assez agressifs » pour le cloud gaming. Mais Sony a ensuite dévoilé sa console portable PlayStation, ayant pour nom Project Q, en confirmant uniquement le streaming Wi-Fi des jeux PS5 depuis une console. Le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a laissé entendre que l'entreprise n'en était qu'à ses débuts en matière de cloud gaming, alors peut-être que le Project Q sera lancé sans ce support clé.

Reste à savoir ce que Sony prévoit de faire concrètement par la suite... Et vous, aimeriez-vous un PlayStation Game Pass accessible depuis n’importe quel appareil ?