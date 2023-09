PS5 : un pack avec un jeu très attendu annoncé

Comme chaque année, Electronic Arts sortira un nouveau jeu de football, mais cette fois, il n'aura pas la licence FIFA. Le studio a simplement appelé son titre EA Sports FC 24 et a négocié les droits avec la plupart des ligues majeures, le titre est attendu par tous les fans du ballon rond.

Et pour marquer le coup, Sony va lancer un nouveau bundle qui regroupe une PlayStation 5 et le jeu EA Sports FC 24, de quoi se mettre à la page si vous n'avez pas encore de console de nouvelle génération, le constructeur japonais n'oublie pas vanter les fonctionnalités techniques de sa PS5 et du jeu de sport :

Chargement rapide : le SSD ultra-rapide maximise vos sessions de jeu avec des temps de chargement quasi-instantanés pour les jeux PS5 installés.

: le SSD ultra-rapide maximise vos sessions de jeu avec des temps de chargement quasi-instantanés pour les jeux PS5 installés. Retours haptiques : des vibrations précises réagissent à vos actions en-jeu pour que vous ressentiez chaque tacle, chaque tir, et chaque but qui atteint le fond du filet.

: des vibrations précises réagissent à vos actions en-jeu pour que vous ressentiez chaque tacle, chaque tir, et chaque but qui atteint le fond du filet. Audio 3D : ressentez ce que ça fait de jouer au football dans les plus grands stades lorsque l’audio 3D donne vie aux foules de spectateurs.

: ressentez ce que ça fait de jouer au football dans les plus grands stades lorsque l’audio 3D donne vie aux foules de spectateurs. HyperMotionV : HyperMotionV capture le jeu tel qu’il est réellement joué, utilisant des données volumétriques venant de plus de 180 matchs professionnels de football masculin et féminin afin de s’assurer que les mouvements des joueurs en jeu reflètent avec précision les actions du monde réel sur le terrain.

Sony précise que ce pack regroupe une PS5, une manette sans fil DualSense, un code de téléchargement d'EA Sports FC 24 et un code pour du contenu Ultimate Team, avec un pack de joueurs rares Gold et trois joueurs iconiques en prêt non échangeables pour cinq matchs FUT. Vous l'aurez compris, aucune boîte ne sera présente dans le bundle, il faudra de contenter de flyers avec des codes... Les précommandes seront lancées le 25 septembre prochain, pour une sortie le 29 septembre, en même temps qu'EA Sports FC 24, mais le prix n'a pas encore annoncé.

Si jamais vous avez déjà une PS5 à la maison, Sony propose également un autre bundle avec uniquement une manette DualSense, le jeu et un code FUT, toujours en numérique. Et si vous êtes déjà équipés, EA Sports FC 24 est disponible en précommande à 69,99 € sur Amazon, la Fnac ou Cdiscount.

Lire aussi : EA Sports FC 24 : les cartes Icônes du mode Ultimate Team dévoilées, avec 2 Français au lancement