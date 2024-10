PS5 Pro : ce très bon Souls-like va être amélioré avec « une densité de pixels augmentée de 40 % »

Il est difficile de contenter les fans des Dark Souls, nombreux sont les studios ont essayé de copier FromSoftware sans jamais y arriver. Pourtant, l'année dernière, les joueurs se sont laissé séduire par Lords of the Fallen, un Action-RPG développé par Hexworks, studio de CI Games. Le jeu a reçu son ultime mise à jour de contenu en avril dernier, mais ce n'est pas une raison pour le ranger au fond de votre bibliothèque.

Les studios annoncent aujourd'hui que Lords of the Fallen va avoir droit à une version améliorée sur PlayStation 5 Pro. Bon, comme la plupart des autres jeux, il faudra encore compter sur des modes Performance et Qualité, mais les développeurs promettent déjà « une densité de pixels augmentée de 40 % par rapport à la console PlayStation 5 de base, ce qui se traduit par une image plus nette et des détails plus précis ».

Concrètement, le mode Performance proposera une image en 4K (upscalée à partir du 1440p) et un framerate à 60 fps avec « des détails visuels riches ». Les joueurs pourront notamment profiter de détails lointains plus nets et de textures affinées sur les personnages et les environnements. Le mode Qualité offrira quant à lui de la 4K native et à 30 images par seconde, avec « des visuels complexes » et un framerate stable.

Hexworks précise que cette annonce concernant la mise à jour PS5 Pro précède d'autres améliorations à venir sur les autres plateformes, basées sur les commentaires des joueurs. Lords of the Fallen va donc continuer de se bonifier avec le temps, vous pouvez l'acheter à partir de 26,99 € sur Amazon ou Cdiscount.

