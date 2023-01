PUBG: Battlegrounds fait lui aussi son Récap 2022 avec de gros chiffres

Que ce soit en fin ou en début d'année, les constructeurs proposent aux joueurs des récapitulatifs personnalisés, mais les développeurs s'y mettent aussi. Krafton vient ainsi de lancer « PUBG RECAP - YOUR 2022 », dévoilant au passage quelques gros chiffres concernant l'année passée.

En 2022, les joueurs de PUBG: Battlegrounds ont ainsi passé 1,2 milliard d'heures cumulées à jouer au Battle Royale free-to-play, participant à 5,2 milliards de parties et totalisant 6,5 milliards d'éliminations. C'est énorme, et Krafton propose bien sûr un récapitulatif personnalisé en vous connectant au site de l'évènement. Par ailleurs, le studio invite tous les joueurs à partager leurs récapitulatifs sur les réseaux sociaux avec leur plateforme, leur pseudonyme dans le jeu et les hashtags #PUBGRecap et #my2022EU afin de remporter des lots comme une valise, des mugs en acier, un décapsuleur ou encore des tapis de pique-nique.

Pour rappel, PUBG: Battlegrounds accueillera dès demain la mise à jour 21.2, détaillée il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.