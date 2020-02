Rainbow Six Siege : Ubisoft travaille sur un mode pour les daltoniens

L'accessibilité aux jeux vidéo est une question importante pour de nombreux utilisateurs, et Microsoft est sans doute le pionnier avec sa Manette Adaptative Xbox permettant à de nombreuses personnes souffrant de handicaps de s'amuser, même avec une Switch. Mais certains maux sont plus discrets, comme le daltonisme, et pourtant, des jeux ultra populaires ne sont pas adaptés.

En France, il y aurait environ 4 % de la population souffrant de daltonisme, principalement des hommes, et pour jouer à Rainbow Six Siege, c'est la galère. Sur Reddit, un joueur parlait il y a quelques mois de ce problème, l'empêchant par exemple de voir le laser rouge des mines claymore, de correctement discerner son viseur sur certaines surfaces et d'apprécier les skins des Agents. Se considérant comme un poids pour son équipe dans les matchs, le joueur soulignait qu'il était impensable qu'un studio majeur comme Ubisoft n'ait pas encore inclus un mode pour les daltoniens dans les options de Rainbow Six Siege, alors que des titres plus modestes le font.

Eh bien, PC Gamer a discuté de ce problème avec Alex Karpazis, directeur artistique du jeu, lors du Six Invitational 2020, et bonne nouvelle, Ubisoft travaille sur le développement d'un mode pour les daltoniens dans Rainbow Six Siege.

Nous travaillons actuellement sur quelque chose. Nous voulons que le jeu soit le plus accessible possible pour tous nos joueurs, donc nous faisons des efforts sur ce point.

C'est une bonne nouvelle pour les joueurs souffrant de daltonisme, même si Ubisoft n'est pas rentré dans les détails de ce mode, sans non plus préciser quand il sera disponible.

