Switch : un moddeur rend la Manette Adaptative Xbox compatible pour sa fille, Phil Spencer valide

Même si elle n'a pas fait grand bruit chez le grand public, et c'est logique, la Manette Adaptative Xbox est une vraie révolution pour les joueurs handicapés. Elle ne répond certes pas à toutes les problématiques d'accessibilité, mais permet à une toute nouvelle tranche de la communauté de profiter de jeux en tout genre dans des conditions adaptées.

Incredible. And what a smile. https://t.co/jRSuqolRhB — Phil Spencer (@XboxP3) January 19, 2020

L'accessoire est utilisable sur PC et Xbox One, mais certains auraient bien aimé user de ses atouts sur d'autres consoles. C'est le cas de Rory Steel, joueur invétéré, qui a bricolé l'accessoire pour que sa fille puisse l'utiliser sur Switch. Il a ainsi créé un pad adapté au handicap et aux capacités motrices d'Ava, compatible avec la console, qui a ensuite été relié par de nombreux câbles à la Manette Adaptative Xbox pour tirer parti de ses nombreux ports. L'arrière du boîtier est en effet doté de prises Jack correspondant à tous les boutons d'une manette traditionnelle, afin que les joueurs handicapés puissent externaliser tout ou partie des commandes selon leurs besoins. Ils sont à la base là pour permettre de connecter des accessoires complémentaires à utiliser sur PC et Xbox One, mais avec un peu de jugeote, ils ont donc pu être utilisés pour jouer sur Switch.

Le sourire de la jeune fille, qui peut désormais s'essayer à The Legend of Zelda: Breath of the Wild comme ses amis, a déjà été beaucoup relayé sur la Toile. Il est même arrivé jusqu'à Phil Spencer, directeur de la branche Xbox chez Microsoft, qui a trouvé la création « incroyable » et salue le travail de Rory Steel.



