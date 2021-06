Ratchet & Clank: Rift Apart, les notes de la presse anglophone

C'est la grosse sortie de cette semaine, et probablement l'une des plus grosses de cette année. Ratchet & Clank: Rift Apart arrive ce 11 juin 2021 en exclusivité sur PS5, et était annoncé comme l'un des titres qui marquera le début de la next-gen. Les premiers tests sont tombés et tout le monde ou presque est unanime sur ses qualités : voici un petit tour des avis des journalistes internationaux.

Actuellement doté d'une moyenne de 89/100 sur Metacritic, il est décrit par certains comme le meilleur jeu actuel de la PS5, et par certains comme le meilleur titre de l'année à cette heure. Ses graphismes ont épaté tout le monde et beaucoup ont apprécié de retrouver le gameplay accessible et fun de la franchise, avec des nouveautés rafraîchissantes exploitant les possibilités de la machine. De rares testeurs se plaignent de bugs et d'un déroulement assez convenu, mais globalement, vous l'aurez compris, Ratchet & Clank: Rift Apart a séduit.

