24H sur GAMERGEN.COM : l’édition next-gen de Star Wars Jedi: Fallen Order, les notes de Ratchet & Clank: Rift Apart, et les rumeurs entourant l'E3 2021

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 11 juin 2021 ?

Chaud devant, les versions PS5 et Xbox Series X et S de Star Wars Jedi: Fallen Order sont disponibles. À côté de cela, nous nous sommes penchés sur les notes de la presse française Ratchet & Clank: Rift Apart, et 57 jeux, présentés durant l'E3 2021, auraient fuité sur la Toile.

Dans le reste de l'actualité, un premier teaser de la Saison 2 de The Witcher a été partagé, les premières minutes de la série Resident Evil: Infinite Darkness ont été dévoilées, les personnages jouables du Season Pass 1 de Guilty Gear: Strive ont fuité, Kena: Bridge of Spirits a été brièvement présenté, Endless Dungeon a été exhibé dans une vidéo de gameplay attrayante, et le mode de jeu Défi d'Assassin's Creed Valhalla a été daté.

Pour finir, Tribes of Midgard aura droit à une Deluxe Edition physique.