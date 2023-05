Ravenswatch : Geppetto et ses pantins rajoutés dans le roguelite coopératif

Disponible en Early Access depuis le mois dernier, Ravenswatch accueille cette semaine un nouveau personnage jouable. Le roguelite coopératif de Nacon et Passtech Games met pour rappel en scène des héros de contes et légendes célèbres, et cette mise à jour rajoute un septième personnage.

C'est donc Geppetto qui débarque dans Ravenswatch. Le sculpteur de Pinocchio est évidemment accompagné de ses pantins, son gameplay est varié pour être efficace aussi bien au corps-à-corps qu'à distance. Bien que Geppetto ne soit plus tout jeune, ses créations en bois sont là pour faire le travail à sa place et il peut quant à lui utiliser des techniques pour soigner et protéger ses pantins avant de les envoyer au combat.

Vous pouvez retrouver Ravenswatch, en accès anticipé, à 16,99 € sur Gamesplanet. La version finale est attendue en 2024 sur PC, mais aussi sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.