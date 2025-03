Ravenswatch : un couple tragique bientôt rajouté en DLC gratuit

Ravenswatch a repointé le bout de son nez hier soir à l'occasion de la Nacon Connect 2025. Le jeu d'action roguelike de Passtech Games et Nacon s'est offert une courte bande-annonce, l'occasion pour les studios d'annoncer que Ravenswatch compte désormais 900 000 joueurs et s'approche doucement du million de ventes.

Mais Nacon et Passtech ont surtout dévoilé deux nouveaux personnages jouables, issus d'une tragédie bien connue écrite par William Shakespeare. Oui, Roméo et Juliette vont prochainement rejoindre le casting de Ravenswatch, le Montaigu sera armé d'une rapière, tandis que la Capulet optera pour un pistolet, il s'agira donc de personnages bien distincts au gameplay différent, mais il faudra forcément les jouer ensemble en coopération, avec la possibilité de synchroniser leurs mouvements pour effectuer des attaques spéciales. Un couple inséparable dans la vie, la mort (désolé du spoiler 430 ans après) et les jeux vidéo.

Dans Ravenswatch, Roméo & Juliette sont maudits par la sorcière Baba Yaga après qu'elle ait interrompu leur scène de mort tragique. L’un est un maître d’escrime et une figure noble, tandis que l’autre cache son talent de tireuse d’élite sous ses airs d’aristocrate. Ensemble, inséparables, Roméo & Juliette parcourent les terres de Rêverie dans l’espoir de repousser les Cauchemars et de trouver un remède à leur malédiction.

Cerise sur le gâteau, le DLC Roméo et Juliette sera gratuit ! Les joueurs pourront retrouver ce contenu additionnel en mai 2025, Ravenswatch est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.