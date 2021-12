Razer BlackWidow V3 Pro : 200h d'autonomie dans un clavier sans fil ultime

Razer continue de mettre en avant ses périphériques sans fil pour gamers, et pour un setup complet, il faut évidemment un clavier digne de ce nom. Ça tombe bien, le constructeur a lancé il y a quelques mois le BlackWidow V3 Pro, version presque ultime de son clavier pour joueurs, et toujours en wireless.

Eh oui, le BlackWidow V3 Pro embarque la technologie HyperSpeed de Razer pour une autonomie de 200 heures. Les touches sont à double injection en ABS, permettant de résister à plus de 80 millions d'activations. Le châssis est quant à lui en aluminium « solide et durable », sans oublier la présence de boutons multifonctions avec des contrôles média et un repose-poignet. Comme les autres produits sans fil de ce type, le BlackWidow V3 Pro peut se connecter en Bluetooth, sans fil avec un capteur HyperSpeed ou avec un câble détachable en USB-C.

Le BlackWidow V3 Pro est bien évidemment disponible directement sur la boutique de Razer, contre 249,99 € mais aussi à la Fnac, chez Boulanger ou cdiscount.