Razer dévoile sa Productivity Suite, des périphériques ergonomiques conçus avec Humanscale

Vous connaissez déjà bien Razer, constructeur de périphériques pour gamers, que ce soit des souris, claviers, casques, manettes, joysticks, tapis ou même enceintes. Mais Razer veut évoluer et vient de dévoiler aujourd'hui la Productivity Suite, une nouvelle gamme de produits ergonomiques conçus en partenariat avec Humanscale, qui propose un tas d'éléments pour un bureau plus sain au niveau de la santé.

Alvin Cheung, Senior Vice President de l'unité commerciale Périphériques de Razer, introduit cette nouvelle gamme de produits :

La plupart des périphériques de bureau sont basés sur une conception et une technologie uniques, ce qui devient une source de frustration pour l'utilisateur et un obstacle dans la journée de travail. Je suis vraiment très fier de la Razer Productivity Suite que nous présentons aujourd'hui avec notre partenaire Humanscale afin de remédier à ces problèmes. Nous sommes convaincus que l’alliance de notre expertise et innovation permettra de faire progresser la productivité sur le lieu de travail.

La Productivity Suite de Razer comprend pour l'instant trois produits, à savoir la souris Pro Click, le tapis Pro Glide et le clavier Pro Type, dont le design change par rapport aux autres modèles de la marque gaming, en arborant un blanc très sobre. La souris Pro Click propose ainsi une forme ergonomique pour positionner le poignet avec un angle de 30°, elle est adaptée pour toutes les tailles de mains, mais en interne, nous retrouvons le savoir-faire de Razer avec un capteur optique 5G, 8 boutons programmables résistants à 50 millions de clics, une connectivité Bluetooth multi-hôtes et une autonomie de 400h. Allan Escoto, Global Product Director, Monitor Arms & Technology Solutions de Humanscale, rajoute :

Chez Humanscale, notre objectif est de rendre la vie professionnelle plus saine et plus confortable. Cette collaboration avec Razer nous a donné l'occasion de créer un design qui reflète les nuances de l'ergonomie basée sur notre vaste expérience. La souris sans fil Razer Pro Click exploite l'ergonomie pour une expérience informatique plus saine et plus précise.

Le clavier Pro Type est quant à lui un peu plus classique dans sa forme, mais il arbore quand même une conception ergonomique avec un revêtement doux, des switches Orange de Razer silencieux et tactiles, une résistance de 80 millions de frappes, toujours du Bluetooth multi-hôtes et un rétroéclairage avec des LED blanches. Enfin, le tapis de souris Pro Glide est conçu avec un revêtement micro-tissé texturé, un support en mousse épaisse à haute densité, une surface coussinée pour un meilleur confort, un support antidérapant et il mesure 36 cm de largeur, 27,5 cm de profondeur et 3 mm de hauteur.

Ces trois produits de la Productivity Suite sont disponibles dès maintenant sur le site de Razer, avec la Pro Click à 109,99 €, le Pro Type à 149,99 € et le Pro Glide à 11,99 €. Les produits arriveront chez les revendeurs habituels à partir du 27 août prochain. Pour les joueurs de MOBA/MMO, la Razer Naga Trinity est soldée à 95,99 € sur Amazon.fr.