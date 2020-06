Red Dead Online : provisions gratuites, RDO$, XP et or triplés, les chevaux à l'honneur cette semaine

Le contenu et les bonus de Red Dead Online n'avaient pas été renouvelés la semaine dernière, alors que la place médiatique était laissée au mouvement Black Lives Matter. Les contestations ont beau se poursuivre, Rockstar Games reprend son train-train hebdomadaire avec quelques nouveautés pour cette semaine.

Jusqu'au 16 juin, vous pourrez ainsi bénéficier de RDO$, or et XP triplé sur les courses de chevaux. Et si vous voulez optimiser votre écurie, les provisions ayant un effet sur les noyaux des chevaux sont gratuites, et quelques éléments de personnalisation et même canassons sont à prix réduits.

RÉCOMPENSES TRIPLÉES DANS LES COURSES DE CHEVAUX Gardez un œil sur les défis du jour dédiés aux cavaliers et testez les limites de votre monture en compétition : toutes les courses rapportent le triple de RDO$, d'or et d'XP. Participez à la série à la une de la semaine depuis les menus En ligne ou Rejoindre rapidement, ou directement via l'icône indiquée sur votre carte. BONUS ET RÉDUCTIONS Toutes les provisions pour cheval ayant un effet sur les noyaux sont gratuites cette semaine, alors faites le plein de remèdes, carottes et autres. Profitez également de 30 % de réduction sur les pur-sang arabes et les boxes d'écurie, de -40 % sur les selles et selles améliorées, et enfin de -50 % sur les sacoches de selle, les étriers, les pommeaux, les couvertures et les sacs de couchage. Profitez également de -50 % sur le niveau 3 des cartes de compétences, ainsi que sur les cartes Cavalier et Amis pour la vie.