Remedy rêve d'être le Naughty Dog européen

Remedy Entertainment a vu le jour en Finlande il y a 30 ans et il s'est rapidement fait une réputation avec Max Payne, un jeu de tir à la première personne qui faisait la part belle au bullet time, à une époque où Matrix cartonnait au cinéma. Un titre qui est devenu une trilogie, le studio a également développé Alan Wake, Quantum Break et Control. En octobre 2023, il sortait son dernier jeu en date, Alan Wake 2, qui a rencontré un gros succès critique et populaire avec 1,8 million de ventes.

Le studio a de grandes ambitions, notamment avec son Remedy Connected Universe liant les franchises Control et Alan Wake (Max Payne appartient à Rockstar, d'où le personnage d'Alex Casey très similaire dans le RCU). Et Remedy s'inspire d'un autre très gros studio à succès, venant d'outre-Atlantique : Naughty Dog ! C'est ce qu'a affirmé Kyle Rowley, réalisateur d'Alan Wake 2, lors d'un entretien avec Behind the Voice :

Quand je suis arrivé sur Quantum Break, j'étais excité à l'idée de travailler sur quelque chose qui avait... L'un de mes jeux préférés à l'époque était Uncharted... Et je me souviens d'en avoir discuté avec notre animateur principal. Je me suis dit : « Nous devrions aspirer à être une sorte de version européenne de Naughty Dog ». « Ce serait cool si nous pouvions obtenir le même niveau de sensation, et c'est le type de jeu auquel j'aime jouer. J'étais excité à l'idée de travailler dessus. »

Après les très sympathiques Crash Bandicoot et Jak and Daxter, Naughty Dog est passé à la vitesse supérieure avec Uncharted et The Last of Us, des jeux d'action et d'aventure axé sur la narration et parfaitement mis en scène. Le studio sera de retour avec Intergalactic: The Heretic Prophet, annoncé tout récemment.

Autant dire que Remedy ne s'inspire pas de n'importe qui, Alan Wake 2 a déjà prouvé qu'il savait développer des jeux vidéo intelligents, il faudra confirmer cela avec les prochains titres. Pour rappel, le studio développe actuellement Control 2, FBC: Firebreak et des remakes de Max Payne 1 et 2. Vous pouvez acheter Alan Wake 2 Deluxe Edition à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.