Resident Evil 3 : une mise à jour 1.04 disponible

Capcom a été clair à ce sujet : Resident Evil 3 n'aura pas de DLC. Si vous voulez du contenu supplémentaire, il va falloir se tourner vers Resident Evil Resistance et ses mises à jour régulières. Néanmoins, l'éditeur a quelques points à peaufiner sur la partie en solitaire, et c'est ce qu'il fait avec un patch 1.04. Il a été déployé cette semaine sur PC et consoles, où il pèse entre 400 et 500 Mo, et apporte quelques correctifs sur le plan purement technique.

Le changelog stipule donc :

Corrections de bugs Résolution de divers problèmes de plantage du jeu.

Correction de problème de framerate et de lag.

Ajout de correctifs pour les problèmes liés à l'audio.

Amélioration des performances et de la stabilité.

Autres corrections mineures invisibles.

Si vous aviez quelques problèmes avec la partie technique de Resident Evil 3, vous devriez en avoir un peu moins grâce à cette mise à jour.

Pour les intéressés, Resident Evil 3 est disponible à 53,99 € à la fnac, et à 44,29 € sur Amazon.