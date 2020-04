Resident Evil 3 : un mod Ray-Tracing embellit le jeu d'horreur

Sorti cette semaine sur ordinateurs et consoles de salon, le remake de Resident Evil 3: Nemesis a ses qualités et ses défauts, mais un point met tout le monde d'accord : graphiquement, le titre de Capcom est une réussite, le moteur de jeu RE Engine est une vraie claque. Sauf que les joueurs PC sont un peu frustrés de ne pas retrouver la technologie RTX, qui améliore pour rappel l'éclairage et les reflets, dans ce survival-horror.

C'était évidemment sans compter sur la communauté de moddeurs, notamment un certain Pascal Gilcher qui développe le mod ReShade Ray Tracing pour rajouter, après quelques bidouilles, cette technologie dans de nombreux jeux, de manière non officielle. Le mod n'est pour l'instant disponible que via son Patreon, mais AD Massicuro a mis la main dessus et a rajouté quelques modifications à Resident Evil 3, notamment concernant l'occlusion ambiante, pour un rendu particulièrement réaliste. La vidéo ci-dessus met en avant les différences visuelles de Resident Evil 3 avec ce mod personnalisé, de quoi faire passer l'original pour un jeu terne, et vouloir la nouvelle version modifiée sur toutes les plateformes.

Pour rappel, Resident Evil 3 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Lire aussi : TEST de Resident Evil 3 : un remake beau, intense, mais frustrant