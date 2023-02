Resident Evil 4 : pour le remake, Capcom voulait refaire une manette tronçonneuse

Dans le genre des produits dérivés officiels, Capcom avait frappé fort avec Resident Evil 4 lors de sa sortie sur PlayStation 2. Le studio japonais avait proposé une manette en forme de tronçonneuse pour accompagner son survival-horror, en référence à ce terrible ennemi décapitant Leon S. Kennedy à l'aide de cet outil.

Bon, l'idée était amusante, mais il était bien difficile de s'amuser avec cette manette à la forme improbable. Et pourtant, Capcom a envisagé de reproposer un accessoire similaire à l'occasion de la sortie du remake de Resident Evil 4 le mois prochain. Malheureusement, le studio n'avait pas les ressources pour concevoir cette nouvelle manette. Dans un entretien accordé à Game Informer, Yasuhiro Ampo (RE2 Remake) et Yoshiaki Hirabayashi (le RE4 original) ont ainsi déclaré :

Nous voulions en faire une, mais nous avons mis tout ce que nous avons sur le développement du jeu. Peut-être que nous pourrons voir ça une autre fois, s'il y a une opportunité.

Pour jouer à Resident Evil 4, version 2023, il faudra donc se contenter d'une manette plus traditionnelle, ou d'un clavier et d'une souris. Pour rappel, la date de sortie du remake est fixée au 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.

