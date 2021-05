Resident Evil Village : le producteur Peter Fabiano quitte Capcom

Peter Fabiano est un nom important pour les fans de Resident Evil qui ont apprécié les récents opus. Il a rejoint Capcom il y a 13 ans et a sérieusement commencé à travailler sur la licence en dirigeant la localisation de Resident Evil: Revelations, avant de devenir producteur de la plupart des opus récents.

Eh oui, Peter Fabiano a été le producteur de Resident Evil 7: Biohazard, du remake Resident Evil 3 et plus récemment de Resident Evil Village, qui se vend comme des petits pains et qui est bien parti pour devenir l'opus le plus vendu de la franchise, devançant Resident Evil 7: Biohazard. Autant dire que la stratégie de Peter Fabiano y est pour beaucoup dans ce succès, il a même prêté son visage au présentateur Peter Walken dans RE7. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il a annoncé qu'il quittait Capcom, en remerciant toute l'équipe après ces 13 années.

Peter Fabiano ne s'éloigne cependant pas trop du milieu vidéoludique, il a indiqué dans la foulée qu'il a trouvé un nouveau poste chez Bungie, développeur des Destiny. Autant dire que nous devrions encore voir son nom à côté de jeux à succès à l'avenir. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village à 46 € sur Amazon.

