Resident Evil Village : « nous nous sommes beaucoup inspirés de Resident Evil 4 »

Source: Official PlayStation Magazine via WCCFTech

Source: Official PlayStation Magazine via WCCFTech

Vous le savez, Resident Evil Village sera la suite directe de Resident Evil 7: Biohazard et mettra une nouvelle fois en scène Ethan Winters, qui se retrouvera cette fois dans un village européen avec des sorcières et une gigantesque vampire qui a déjà séduit les fans. Un titre qui dénote encore plus des précédents volets avec des zombies, mais le producteur Peter Fabiano rassure quand même les joueurs.

Dans un entretien accordé au Playstation Official Magazine et relayé par WCCFTech, Peter Fabiano a ainsi dévoilé que Resident Evil Village s'inspire beaucoup de RE4 avec Leon Kennedy, qui lui aussi nous emmenait en Europe pour affronter des Plagas (et sauver l'insupportable fille du président américain).

Vous remarquerez que nous nous sommes beaucoup inspirés de Resident Evil 4. L'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour créer une sensation vraiment authentique. Il y a beaucoup de surprises pour vous que vous restiez sur vos gardes ; les joueurs trouveront un équilibre entre combat, exploration et résolution d'énigmes.

Et les vampires dans tout ça ? Car la franchise, même si elle lorgne le nanardesque dans son scénario avec des morts-vivants, a toujours donné des explications très rationnelles concernant ce qu'il se passe à l'écran, avec notamment des expérimentations génétiques qui tournent mal. Alors, RE Village, un opus surnaturel qui dénote ? Pas totalement :

Dimitrescu et ses trois filles évoquent ce que vous pourriez attendre de la tradition des vampires. Nous ne disons pas que c’est ce qu’elles sont, mais il y a certainement quelque chose de surnaturel dans ce qui se passe. Nous ne voulons pas trop gâcher l’histoire, mais ce que je peux dire, c’est que toutes les créatures vont bien dans le contexte du monde de Resident Evil. Nous pouvons vous assurer que Resident Evil Village prend en compte le monde global et l'histoire de la série.

Voilà de quoi rassurer les fans de longue date de la licence, et Peter Fabiano n'y va d'ailleurs pas le dos de la cuillère, il affirme que le prochain jeu de Capcom sera l'un des meilleurs survival-horror jamais fait, en proposant un scénario qui fait suite à celui de RE7: Biohazard.

La conception et la planification étaient des choses que les développeurs avaient à l'esprit depuis la fin de Resident Evil VII: Biohazard. L'équipe s'est très attachée à Ethan en tant que personnage, nous savions donc que nous voulions continuer son histoire. Nous voulions continuer à faire vivre le jeu aux joueurs à travers les yeux du protagoniste Ethan Winters. C'est une continuation de Resident Evil VII: Biohazard après tout. Cela nous a vraiment aidés à cibler notre vision des choses. Et comme nous partageons constamment des informations entre les équipes de Resident Evil, cela nous a vraiment aidés à créer ce que nous considérons comme le meilleur jeu d'horreur de survie à ce jour.

De bien belles paroles qui font monter la hype, mais il faudra patienter avant de retrouver Ethan, la date de sortie de Resident Evil Village est fixée au 7 mai 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PS4 et Xbox One, vous pouvez le précommander à 64,99 € sur Amazon.

Lire aussi : RUMEUR sur Resident Evil 4 : le remake va être rebooté pour être plus original, et il n'est pas près de sortir