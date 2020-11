Resident Evil Village : ray tracing, 4K, DualSense, les spécificités techniques de la version PS5 dévoilées

Aïe ça y est on ne parle pour le Tempest 3D Audio que de son utilisation sur un casque…



J’ai bien peur qu’en effet ce son ne soit même pas utilsable sur nos amplis HomeCinema à la sortie de la PS5…



Que ce son ne soit pas dispo dayone en émulation sur les 2 HP (stéréo) d’une TV ok à la rigueur, mais ne pas rendre ce son compatible avec les systèmes multicanaux déjà existants, c’est pour moi une énorme erreur de Sony…



Acheter une PS5 et se retrouver avec un simple son stéréo sur son ampli, c’est vraiment du retour en arrière inacceptable quand on nous promet parallèlement des progrès (réels) au niveau image/manette…