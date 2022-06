Resident Evil Village : une version PSVR 2 annoncée en vidéo

Dernier épisode majeur en date de la franchise, Resident Evil Village aura marqué les joueurs par son ambiance un peu moins sombre et horrifique, mais tout aussi stressante. Le titre suit toujours Ethan Winters, cette fois à la recherche de sa fille kidnappée, l'emmenant dans un étrange village enneigé.

Une expérience d'action et de survival-horror à vivre à la manette, mais cela ne va pas durer. À l'occasion du State of Play, Sony a dévoilé une version pour son futur PlayStation VR2 de Resident Evil Village. Les détails sont maigres, mais le studio nous invitera à « plonger encore plus loin dans l'horreur avec les manettes PlayStation VR2 Sense », pour davantage de sensations fortes. Et bien évidemment, la grande et terrifiante Lady Dimitrescu est présente dans cette vidéo en réalité virtuelle. Capcom entre dans les détails sur le blog PlayStation :

La version PlayStation 5 du jeu primé Resident Evil Village rejoint l’univers PlayStation VR2 ! En cours de développement, le jeu proposera de jouer la campagne principale entièrement en VR. Actuellement en développement, le PlayStation VR2 permettra à Resident Evil Village d’offrir une expérience encore plus immersive grâce notamment à des graphismes saisissants rendus possibles par l’affichage 4K HDR du casque, au suivi du mouvement des yeux du PS VR2 et à la technologie audio 3D* de la PS5. Profitez des somptueux décors du château Dimitrescu comme vous ne les avez jamais vus, de ses lustres ruisselant de cristaux jusqu’aux détails de son mobilier ouvragé. Grâce au PS VR2, ressentez la présence de ses occupants qui vous épient à travers ses longs couloirs et préparez-vous à perdre pied face à sa troublante propriétaire, Lady Dimitrescu. En complément du casque PS VR2, vous utiliserez les manettes PlayStation VR2 Sense pour matérialiser et contrôler les mains du personnage dans le jeu. Essayez de vous protéger en levant les bras et Ethan reproduira la même posture. Dégainez votre pistolet et Ethan fera de même. Vous aurez désormais la possibilité d’effectuer des actions dynamiques comme tirer avec un couteau à la main ou encore tenir un pistolet d’une main et un fusil à pompe de l’autre. Grâce à leur technologie de pointe, les manettes PS VR2 Sense poussent encore plus loin l’immersion. Les quelques scènes de combat que nous vous avons montrées ont été préparées spécialement pour vous donner un aperçu du système de combat avec le PlayStation VR2. Faites l’expérience ultime du jeu d’horreur en VR et plongez au cœur de l’univers de Resident Evil Village. Incarnez Ethan Winters et préparez-vous à défier la mort ! Restez à l’affût pour ne rien manquer de nos prochaines annonces et connaître la date de sortie et le prix du jeu. *Audio 3D via les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs ou des écouteurs stéréo analogiques/USB. Configuration requise.

Il faut donc se contenter de ça, mais il y a de fortes chances que Resident Evil Village soit jouable en VR dès le lancement du PlayStation VR2 de Sony, à une date encore inconnue.