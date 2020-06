RÉSULTATS DU CONCOURS : The Last of Us Part II, qui sont les grands gagnants ?

Il y a quelques jours, nous avons lancé un concours se penchant sur le nouveau chef-d’œuvre vidéoludique de Naughty Dog, The Last of Us Part II. Nous sommes lundi, ce qui veut dire qu'il est temps pour nous de tirer au sort les personnes qui remportent un code afin de récupérer la bête via le PlayStation Store (français).

Alors, qui a remporté The Last of Us Part II ?

Sur le site : BabMaster





Sur Facebook : Marie-t Rysper

Sur Twitter : @Xelyia





Félicitations à tout le monde, et merci à tous pour votre participation ! Les codes seront envoyés en message privé dans la journée. Si vous n'avez pas encore le jeu, vous pouvez le trouver à bon prix chez divers revendeurs : BON PLAN sur The Last of Us Part II : où le trouver pas cher ? #NePayezPasVosJeux70Euros