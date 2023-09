RGG Like a Dragon Direct : une présentation matinale pour les prochains jeux

La franchise Like a Dragon, qui s'appelait Yakuza en Occident (et Ryu Ga Gotoku depuis toujours au Japon), va avoir droit à de nouveaux opus dans les mois à venir, et pour tenir informés les joueurs, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio annoncent une présentation à suivre en direct sur Internet dans quelques jours.

Le RGG Like a Dragon Direct sera à suivre le 20 septembre prochain, à partir de 6h00. Les studios promettent des informations et bandes-annonces pour Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name et Like a Dragon: Infinite Wealth, « et plus encore », autant dire que les fans vont devoir se lever tôt pour suivre cette émission, la première en Occident pour Ryu Ga Gotoku Studio. Ce sera à suivre sur Twitch et YouTube.

La date de sortie de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased est fixée au 9 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, tandis que Like a Dragon: Infinite Wealth arrivera sur ces mêmes plateformes en début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver Like a Dragon: Ishin! à 32,99 € sur Amazon.

