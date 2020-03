Riot Games : un don colossal pour lutter contre le coronavirus

Actuellement, toutes les industries se mobilisent pour lutter contre la pandémie actuelle du coronavirus... C'est au tour de Riot Games d’apporter son soutien. Connue pour son service communautaire, la firme met en avant la diversité, l’égalité ainsi que les droits de tous, par le biais d’histoires, de jeux et de dons. Comme nous pouvons le lire sur sa page, son fond de bienfaisance, appelé Social Impact Fund, a fait don de plus de 15 millions de dollars dans le but de soutenir plus de 25 causes différentes dans le monde. Il n'est donc pas surprenant de voir que l’entreprise s’investit aussi dans cette bataille.

Ainsi, les fondateurs de la firme, Brandon Beck et Marc Merill se sont réunis pour donner 1,5 million de dollars à la région de Los Angeles. Lié à Riot Games, le joueur professionnel de League of Legends Faker a également apporté sa force en faisant contribution de 25 000 $. Ce capital permettra à l’organisme Mayor’s fund de fournir des repas aux personnes âgées et des équipements de protection, comme des masques ou bien des désinfectants. Selon le LA Times, le nombre d’infectés du coronavirus double en Californie tous les deux/trois jours, ce qui met une énorme pression sur les hôpitaux en manque de personnel.

Notez qu'à cause de ces problèmes du moment, Riot Games a vu plusieurs de ses évènements annulés, comme la League of Legend European Championship.