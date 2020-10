Risk of Rain 2 : la version 1.0 sera bientôt disponible pour les consoles

Ce qui était, depuis août dernier, un privilège réservé aux joueurs PC est sur le point de se démocratiser auprès des amateurs de console. Il ne faudra qu’un tout petit peu de patience pour avoir accès à la mise à jour 1.0 de Risk of Rain 2 sur ces plateformes. Cette update donne accès à pas mal de choses, les plus notables étant évidemment l’accès au boss final du jeu ou encore la possibilité d’utiliser le Capitaine, le dixième personnage jouable du titre de Hopoo Games.

Le patch 1.0 contient bien entendu plus de nouveautés que cela. Les joueurs consoles auront accès à de nouveaux objets ainsi qu’à de nouveaux défis. Plus important encore, c’est un tout nouveau niveau avec des ennemis inédits et un système de serveurs dédiés que vous pourrez découvrir si ce n’est pas déjà fait sur PC.

Voilà le programme qui vous attend si vous jouez à Risk of Rain 2 sur console. La bonne nouvelle c’est que vous n’aurez pas à poireauter trop longtemps étant donné que Hopoo Games a annoncé le déploiement de la mise à jour le 20 octobre prochain.

