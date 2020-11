Rocksmith : un nouveau jeu en développement chez Ubisoft ?

Bien loin des Rock Band et Guitar Hero, Ubisoft sortait en 2013 Rocksmith, un jeu/logiciel permettant d'apprendre à jouer de la guitare en utilisant un vrai instrument et pas une réplique en plastique. Le titre a eu droit à une belle vie avec une 2014 Edition Remastered et des DLC réguliers, jusqu'à cette année.

Cependant, Ubisoft a décidé d'arrêter de sortir du contenu additionnel pour travailler sur un « nouveau projet », toujours en lien avant l'apprentissage de la musique. Et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une simple suite à Rocksmith, comme l'indiquent les offres de recrutement du studio. Ubisoft recherche en effet un producteur, un concepteur d'interface utilisateur, un analyste musical et un testeur dont la description du poste mentionne directement Rocksmith. Des postes à pourvoir chez Ubisoft San Francisco, développeur du premier jeu, mais aussi dans d'autres studios de la firme un peu partout dans le monde.

Comme si cela ne suffisait pas, Ubisoft recherche également un transcripteur de guitare et basse devant créer des tablatures dans un logiciel, analyser des chansons pour trouver les accords et techniques utilisées et même « vérifier les pistes de notes et les transcriptions vocales », laissant penser que ce prochain jeu sera donc là pour apprendre la guitare, la basse, mais aussi la chanson.

Bien évidemment, le studio n'a encore rien officialisé, mais avec tous ces postes à pourvoir concernant Rocksmith, une suite semble évidente. Le premier jeu est vendu avec son câble officiel à 48,14 € sur Amazon.fr.