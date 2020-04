Rocksmith : Ubisoft annonce la fin des DLC, un autre jeu musical déjà teasé

Sorti en 2013, Rocksmith a eu droit à une version « 2014 » l'année suivante puis à sa remastérisation pour les consoles modernes en 2016, et depuis, les développeurs publient régulièrement du contenu pour leur jeu musical. Il ne s'agit pour rappel pas d'un titre orienté arcade comme Rock Band ou Guitar Hero, mais bien un jeu/logiciel permettant d'utiliser une véritable guitare afin d'apprendre à en jouer.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et sur le site officiel du jeu, Ubisoft San Francisco vient d'annoncer la fin de la publication des contenus additionnels. Rocksmith tire donc sa révérence avec 383 semaines de DLC, pour un total de 1 570 chansons couvrant 70 ans de l'Histoire de la musique, voire 300 ans en prenant en compte Bachsmith, centré sur les œuvres du célèbre compositeur classique. Les joueurs ont encore de quoi faire, et les développeurs vont quand même publier pendant encore quelques semaines du contenu hebdomadaire et poursuivre les Rocksmith Dev Stream dans un format différent, les fans peuvent même s'attendre à quelques surprises.

Et si Ubisoft San Francisco arrête le développement actif de Rocksmith, c'est pour se concentrer sur un « nouveau projet », qui sera encore une fois un jeu musical, les développeurs déclarant : « nous avons hâte de commencer ensemble la prochaine étape de notre parcours d'apprentissage de la musique ».