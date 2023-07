ROG Ally : ASUS répond point par point aux problèmes soulevés par les joueurs

La ROG Ally a bientôt un mois d'existence, soit le temps nécessaire pour recueillir la plupart des plaintes et craintes des utilisateurs. ASUS est particulièrement à l'écoute et nous le fait savoir, point par point :

La MAJ 319 a fait des dégâts et pour cause, celle-ci avait plombé les performances de la ROG Ally (de l'ordre de 20 %). Heureusement, ASUS a proposé un fix assez rapidement. Voici le communiqué de la marque (via Whitson Gordon, Community Manager de la marque, sur Discord) :

Après une mise à jour complète, notamment avec le dernier BIOS 319 et les derniers pilotes graphiques AMD 31.0.14058.4001 (téléchargeables dans MyASUS), nous constatons des performances comparables à celles de la version 317 du BIOS de lancement. Vous pouvez consulter les résultats de nos tests ci-dessous et les valider sur votre propre système avec les mêmes jeux et paramètres. Benchmark Cyberpunk 2077 (1080p Medium, FSR Auto) :

Bios 317 : 38,44 fps

Bios 319 : 39,95 fps Ces résultats ont été obtenus avec l'Ally en mode Turbo, débranchée, avec la VRAM réglée sur la valeur par défaut de 4G. Nous ajouterons bientôt d'autres tests de jeux validés à cette liste, afin que vous ayez plus d'exemples à reproduire sur votre propre appareil.

Des sticks qui couinent, grincent, font un bruit pour le moins inhabituel... Ne cherchez pas, votre ROG Ally est encore sous garantie, un échange à neuf est vivement conseillé. Par ailleurs, il existe un autre problème tout aussi agaçant : celui des zones mortes. Elles correspondent aux régions du stick qui ne répondent plus aux actions du joueur. Celui-ci s'aperçoit qu'en poussant le joystick dans une direction particulière (il peut en exister plusieurs), le jeu ne réagit pas ou tardivement. La surcouche Armoury Crate a des options prévues pour corriger le tir (en jouant notamment sur la sensibilité des sticks). ASUS est bien conscient de ce problème et semble travailler à l'amélioration desdites options :

Nous continuons d'enquêter sur les rapports concernant les zones mortes du joystick. De nombreuses variables contribuent à la zone morte que vous rencontrez, comme le jeu auquel vous jouez, le lanceur et sa couche de contrôle, et bien sûr Armoury Crate SE. Chacun de ces facteurs peut se superposer, et comme nous savons qu'il s'agit d'une préoccupation majeure pour beaucoup d'entre vous, nous voulons nous assurer que nous l'abordons avec toute la rigueur qu'il mérite.

Problème matériel, logiciel ou de chauffe trop importante, ASUS n'a pas encore tranché, mais toujours est-il que l'utilisation de cartes micro-SD sur la ROG Ally ne se fait pas sans heurts. Ce sont surtout les cartes de la célèbre marque Sandisk (aussi les plus utilisées) qui semblent les plus impactées. Vous le constaterez vous-même, le constructeur parle bien des lecteurs de cartes micro-SD dans son communiqué et non des cartes en elles-mêmes :

Notre équipe est toujours à pied d'œuvre pour tester les problèmes liés au lecteur de carte microSD. Tout d'abord, si le lecteur de carte microSD de votre Ally ne parvient pas à lire les cartes microSD, ou si vous pensez qu'il y a un dysfonctionnement avec le lecteur, veuillez demander un RMA pour votre appareil en envoyant un e-mail à cl-adrian@asus.com directement. Nous prenons les rapports des utilisateurs très au sérieux, mais nous aimerions recueillir davantage de données, car pour l'instant, tous nos appareils de test fonctionnent conformément aux spécifications. Si vous demandez un RMA pour votre appareil, soyez aussi précis que possible sur les conditions qui ont conduit au problème, y compris le mode de fonctionnement dans lequel vous étiez, le modèle de carte microSD utilisé et ce que faisait la carte microSD à ce moment-là. Veuillez également joindre la carte SD en question à votre RMA. Nous utiliserons ces données dans le cadre de tests ultérieurs pour tenter de déterminer s'il y a un problème et de quoi il s'agit. En guise de première précaution, nous publierons une mise à jour qui augmentera la vitesse des ventilateurs de l'appareil, car un bon refroidissement atténuera le stress des composants qui peut parfois causer des problèmes. En attendant, vous pouvez créer votre propre courbe de ventilation manuelle dans Armoury Crate SE.

Avant toute chose, testez votre nouvelle carte via un logiciel (comme SD Memory Card Formatter) sur deux machines différentes : votre ROG Ally et un autre PC. Si le résultat n'est pas le même entre les deux PC, vous avez un lecteur défaillant du côté de la machine qui détecte des erreurs. Si le résultat est défaillant sur les deux, alors testez la carte sur une troisième machine et si rien ne change, alors la carte micro-SD est en cause.

Cela vous permettra de savoir, en cas de problème, qui est le véritable fautif ! Bien entendu, cette vérification pourra difficilement se faire par la suite, ou du moins après utilisation, car le logiciel doit formater la carte micro-SD pour effectuer cette vérification, ce qui reste à l'usage assez fastidieux, d'autant plus avec une utilisation intensive de ladite carte.

ASUS prend les craintes et dommages ci-dessus au sérieux, et dévoile par ailleurs d'autres préoccupations : celle du grésillement audio sur certaines machines, et celle des stations d'accueil (ou docks) qui ne fournissent pas la pleine puissance (Turbo 30 W) à la ROG Ally.

Ce que nous pouvons vous conseiller :

Faites l'ensemble des mises à jour (Windows Update, Armoury Crate, MyAsus...) avant de jouer (même si c'est hyper tentant) ;

(Windows Update, Armoury Crate, MyAsus...) avant de jouer (même si c'est hyper tentant) ; Afin d'augmenter l'espace de stockage, remplacez de préférence le SSD de la ROG Ally par un autre SSD (ayant une plus grande capacité) plutôt que d'y insérer une carte micro-SD, qui n'est déjà à la base pas idéalement prévue pour des phases assez lourdes de lecture/écriture.

(ayant une plus grande capacité) plutôt que d'y insérer une carte micro-SD, qui n'est déjà à la base pas idéalement prévue pour des phases assez lourdes de lecture/écriture. Lors du branchement de votre console à un hub USB Type-C, si ce dernier comporte un port Jack, privilégiez ce dernier , car il entrera probablement en conflit avec celui de votre ROG Ally.

, car il entrera probablement en conflit avec celui de votre ROG Ally. Inutile de revenir à des mises à jour inférieures (sauf danger immédiat) si vous constatez une baisse des performances. Comme ASUS nous l'a démontré, aussitôt remonté, aussitôt fixé. Sa réactivité est telle que vous allez sûrement vous fatiguer pour rien.

Vous savez tout.