Rogue Lords : une vidéo en animation pour le rogue-like diabolique de Cyanide

Cyanide Studio et Leikir Studio avaient dévoilé lors du PC Gaming Show 2020 Rogue Lords, un jeu avec des combats tactiques au tour par tour mettant en scène des personnages bien connus de la culture populaire horrifique, comme Dracula, la Dame Blanche ou encore le Cavalier sans tête, mené par le Diable en personne.

Aujourd'hui, les studios sont de retour avec une nouvelle bande-annonce de Rogue Lords, qui s'attarde sur l'histoire du jeu. Traqué par Van Helsing et d'autres chasseurs de démons, le Diable a été forcé de retourner en Enfer, de consommer des âmes pour retrouver ses pouvoirs, mais il est désormais prêt à revenir sur Terre pour se venger, toujours en compagnie de ses horrifiques compagnons. C'est bien beau, mais concernant le jeu, c'est la directrice artistique Camille Lisoir qui nous en apprend un peu plus sur sa conception. Rogue Lords prend donc place dans un lieu fortement inspiré de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, une époque marquée notamment par la chasse aux sorcières de Salem. Le titre est atypique dans le sens où il propose d'incarner les forces du Mal et donc d'affronter les forces du Bien, à savoir les chasseurs de démons, mais également la Sanctua Lumen, une organisation qui va se mettre en travers de la route du Diable. Malgré sa direction artistique chatoyante, le titre se veut quand même « sombre et mature », mélangeant le gothique et le fantastique en s'inspirant des œuvres de Tim Burton, notamment Sleepy Hollow.

Concernant le gameplay, Rogue Lords sera un rogue-like, qui demandera aux joueurs de recommencer les combats pour s'améliorer et avancer de plus en plus loin dans l'aventure. Chaque personnage aura des capacités uniques, Bloody Mary pouvant par exemple placer un miroir derrière un ennemi afin de dupliquer ses dégâts, avec la possibilité de faire des combos. Le but du jeu est de retrouver des artefacts que le Diable a perdus après son combat contre Helsing, sur une carte en 3D générée aléatoirement, pour une durée de vie quasiment infinie. Et comme il s'agit d'incarner le Diable en personne, il est possible de « tricher avec le jeu » en mettant par exemple en pause l'action n'importe quand pendant les combats, ou à transférer les dégâts des sbires sur le Diable lui-même.

Rogue Lords est toujours attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si les mythes vampiriques vous intéressent, vous pouvez retrouver Dracula de Bram Stoker à 4,7 € sur Amazon.fr.