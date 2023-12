RUMEUR sur Bungie : le développeur de Destiny 2 menacé par PlayStation

En janvier 2022, Sony commençait fort l'année en annonçant le rachat de Bungie contre 3,6 milliards de dollars. Le studio, connu pour les premiers Halo, mais surtout plus récemment pour les Destiny, appartient donc à la famille PlayStation, mais reste indépendant. Ce qui ne va peut-être pas durer.

IGN a interrogé plusieurs employés et anciens membres de Bungie, qui a licencié une centaine d'employés en octobre dernier, principalement du côté des départements du marketing et de la communication. Tout n'est pas rose dans le studio, car visiblement, Sony pourrait prendre la main sur Bungie dans un avenir relativement proche. Actuellement, le conseil d'administration est composé de Pete Parsons (CEO de Bungie), Luis Villegas (CTO de Bungie), Jason Jones (co-fondateur de Bungie), Eric Lempel (senior vice president de PlayStation Worldwide Marketing) et Hermen Hulst (directeur des PlayStation Studios), autant dire que Bungie n'est pas tout à fait indépendant. Mais d'après les sources d'IGN, si Bungie n'atteindrait pas des objectifs financiers, Sony pourrait dissoudre le conseil et donc prendre le contrôle du studio.

Autant dire que si Bungie a repoussé l'extension La Forme Finale de Destiny 2 et prend son temps avec Marathon, un extraction shooter PvP, c'est pour ne pas se rater et éviter que Sony n'applique son plan. Bungie fait également de gros efforts pour réduire les budgets, c'est lui-même qui est à l'origine des licenciements et il réduirait également les coûts des voyages, arrêterait les recrutements, supprimerait les primes de fin d'année et continuerait d'organiser le Bungie Day sur Internet. Plusieurs avantages seraient également supprimés, comme l'ajustement du salaire, des primes et des cartes-cadeaux pour l'anniversaire des employés.

Cela se répercute évidemment sur le moral des employés, la direction couperait court à toute discussion sur le sujet des licenciements et Bungie pourrait également externaliser certains secteurs, notamment celui de l'Assurance Qualité. Le studio a, à l'heure actuelle, sa propre équipe QA, chose assez rare dans l'industrie, mais l'équipe se vide petit à petit et certains employés pensent que Bungie finira par la supprimer pour faire appel à un studio externe pour l'Assurance Qualité.

Clairement, la situation de Bungie est compliquée, il y a de fortes chances que le studio finisse par totalement fusionner avec Sony pour, pourquoi pas, devenir un énième PlayStation Studios, mais ainsi perdre son indépendance. Pour le moment, rien n'est acté, même si cela devrait se décider en 2024, alors que les jeux live service de Sony ont pris du plomb dans l'aile récemment.

