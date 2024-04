RUMEUR sur Destiny 3 : Bungie développerait bien une suite avec un changement majeur dans le gameplay

Avec sa présentation de gameplay de l'extension La Forme Finale de Destiny 2, Bungie nous a bien bluffé hier soir et a enfin complètement ravivé la flamme chez bien des Gardiens, en plus du lancement dans la foulée de la grosse mise à jour gratuite Dans la Lumière. Bref, une très bonne journée pour la communauté et il est bon de le souligner tant la négativité a régné ces derniers mois. Au tout début de ce showcase, une figure familière est venue dire quelques mots et nous rassurer sur l'avenir. Luke Smith, directeur créatif exécutif de l'univers Destiny dont les apparitions sont devenues rares (la plus récente était pour discuter de la nomination de Tyson Green au poste de directeur du jeu), est donc venu confirmer que Bungie ne compte pas mettre de côté la licence et que nous en saurons davantage une fois le Témoin vaincu. C'est évident, le studio ne va pas spoiler la fin de sa saga et détourner l'attention de ce gros contenu en introduisant en amont ce qui suivra, bien que nous sachons qu'il y aura trois Épisodes en lieu et place des saisons.

Toutefois, une certaine ambiguïté est bien présente dans sa dernière phrase (aussi bien dans la traduction textuelle française qu'en anglais), car quel est ce quelque chose au-delà de Destiny 2 ?

Salut tout le monde, ici Luke de l'équipe de Destiny. La Forme Finale est le point culminant de 10 ans d'aventure. Une aventure qui a commencé dans le Cosmodrome, vous a envoyés sur la Lune, Vénus, Mars, le Récif et au-delà. Cette aventure prendra fin au cœur du Voyageur, lorsque vous affronterez le Témoin. Mais ce combat ne marquera pas la fin de Destiny 2 ni celle de Destiny en général. Après votre lutte face au Témoin, vous découvrirez ce qui vous attend dans Destiny 2 et au-delà. À très vite.

Eh bien, il se pourrait que Destiny 3 ou quelque soit son nom puisse bel et bien devenir une réalité à l'avenir. Oui, Luke Smith évoquait lui-même en 2020 le fait que Bungie ne voulait pas recommencer de zéro en construisant un nouveau jeu, ce qui aurait signifié ne plus pouvoir prendre en charge Destiny 2. Depuis, le sunset des contenus non saisonniers a été stoppé, de même que celui de nos armes, et tout le monde a pu constater que le jeu peine à supporter toutes les nouveautés (le Filobscur à plusieurs pouvait tout faire planter à son lancement à Néomuna par exemple). Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que ces opinions aient pu changer. De plus, Sony Interactive Entertainment a désormais son mot à dire.

Mais il n'y a pas que ça, car une rumeur concernant le développement d'un Destiny 3 sous le nom de code Payback a été rapporté fin février dernier par un certain 32638272187 sur Reddit. Pourquoi n'en parler que maintenant ? Car cette personne avait évoqué un système de jeu appelé prisme permettant de combiner les compétences de nos Doctrines. Oui, c'est bien ce qui a été annoncé hier soir, donc à moins d'un sacré coup de chance, il semblerait que Bungie ait bien à un moment commencé le développement d'une suite. Un changement majeur dans le gameplay serait de ne plus avoir de classe fixe et de simplement composer notre build avec les capacités disponibles. En soi, ce serait une évolution naturelle de la licence.

Quelqu'un ici sait si le prisme a déjà fuité ? Puisqu'il n'y a pas encore eu de réponse, je suppose que je vais le divulguer : Bungie travaille sur un système appelé prisme qui permettra aux joueurs de mélanger et d'associer les capacités de différentes sous-classes. C'est l'une des choses qui a été travaillée pendant le délai. Imaginez lancer une grenade éclair alors que vous êtes en solaire, ou activer la dévoration et vous déchaîner avec la Transe de l'orage. Destiny 3 est (était ? je ne sais pas) en développement sous le nom de code payback. L'un des grands changements pour Destiny 3 est (était, encore une fois, je ne sais pas) que les classes n'existent plus et permettent à n'importe quel personnage de se spécialiser dans n'importe quelle capacité, car du point de vue du lore, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le faire (les Chasseurs ont explicitement appris à se téléporter auprès des Arcanistes et se téléporter n'est pas lié à un seul élément, d'où la logique ici).

Cette personne a également précisé qu'il ne s'agissait pas de spéculations de sa part, mais qu'elle a pu discuter avec d'anciens employés de Bungie qui lui en ont parlé, d'où le fait de prendre tout de même des pincettes puisque ces informations ne sont peut-être plus d'actualité, les plans en interne ayant pu bouger. Et histoire de ne pas induire en erreur les joueurs, elle a aussi indiqué que le terme payback (vengeance) ne serait pas lié à l'intrigue, juste au fait que Bungie se vengerait de lui-même en créant quelque chose dans l'espoir que ce soit aimé par tout le monde.

Si jamais tout cela est vrai, un autre de ses commentaires sans lien direct avec le sujet est pour le moins intéressant. Il indique que la possibilité de modifier l'apparence de notre personnage, enfin permise depuis le lancement de Dans la Lumière, aurait été rendue possible grâce à la persistance en interne de plusieurs développeurs transsexuels, car Bungie pensait apparemment que cela n'en valait pas la peine en termes de ressources allouées. La tâche aurait d'abord été confiée à l'équipe gérant Everversum avec comme objectif une implémentation pour Éclipse, avant d'être confiée à celle ayant conçu le système de Rang de Gardien, qui était donc occupée par cela, car la première ne développe que du contenu payant et les développeurs souhaitaient que cela soit gratuit.

Quoi qu'il en soit, il faudra patienter pour découvrir si un Destiny 3 verra ou non le jour. Bungie développe également Marathon, dont le directeur de jeu a changé et sans doute aussi l'orientation, qui ne réjouit pas particulièrement la communauté. Si seule l'équipe dédiée aux saisons de Destiny 2 continue d'alimenter le jeu à l'avenir, il ne semblerait pas inconcevable que celle derrière La Forme Finale puisse participer à cette possible suite.

