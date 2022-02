RUMEUR : Dead Island 2 plus vivant que jamais, pour une sortie fin 2022 ?

Il y a fort, fort longtemps, à l'E3 2014, Deep Silver et Yager Entertainment ont dévoilé Dead Island 2, nouveau jeu d'action avec des morts-vivants, qui s'attaquent cette fois à la côte ouest des États-Unis. Depuis, c'est un enfer, le développement est passé dans les mains de Sumo Digital, remplacé finalement par Dambuster Studios (Homefront: The Revolution).

Le jeu est très silencieux, mais apparemment, en interne, les choses se passent plutôt correctement. Tom Henderson, insider souvient bien renseigné, a ainsi partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il affirme que Dead Island 2 serait dans un état bien avancé, et il pourrait être à nouveau officialisé en bonne et due forme très prochainement, avec une vidéo de gameplay. Mieux encore, sa sortie serait prévue pour la fin d'année 2022, si les développeurs ne rencontrent aucun souci d'ici là évidemment. L'insider dévoile même le début de l'histoire du jeu, attention au spoiler : « Vous êtes dans un avion, et il y a une épidémie de zombies dans l'avion... Finalement l'avion s'écrase sur Hollywood, vous survivez et votre mission est alors de survivre une fois à terre ».

Voilà de quoi redonner espoir aux fans, même si THQ Nordic (propriétaire de Deep Silver) n'a encore rien officialisé. De son côté, Techland, développeur du premier Dead Island et du spin-off Dead Island: Riptide, a continué de créer des jeux avec des zombies, il vient de sortir Dying Light 2 Stay Human, vendu 54,99 € sur Amazon.