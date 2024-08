RUMEUR : un gros jeu Xbox bientôt annoncé sur PlayStation

C'est désormais quelque chose de normal, Microsoft sort ses jeux sur les consoles concurrentes. Les joueurs ont déjà pu découvrir Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH sur PlayStation 5, ainsi que Grounded et Pentiment sur Nintendo Switch et PS5. Tout le monde attend donc une nouvelle vague d'annonces de portages.

Depuis quelques heures, une rumeur enfle sur la Toile. L'insider shinobi602 a laissé entendre sur ResetEra que Microsoft annoncerait un nouveau portage d'un gros jeu dès la semaine prochaine, sans doute à l'occasion de la gamescom 2024. L'internaute n'en dit pas davantage, mais eXtas1s, un insider lui aussi bien renseigné, a rebondi en publiant une image avec le texte « Feliz Cinco de Mayo ». Pour rappel, Forza Horizon 5 prend place au Mexique, le jeu de course pourrait donc être annoncé sur PS5 très prochainement. Cependant, le journaliste Jez Corden de Windows Central affirme quant à lui que c'est un autre jeu, inconnu, qui serait annoncé sur PlayStation la semaine prochaine, même si FH 5 pourrait arriver plus tard.

Bien évidemment, Playground Games et Microsoft n'ont rien confirmé pour le moment, il faudra patienter encore quelques jours pour savoir si tout cela est avéré. Forza Horizon 5 est pour l'instant disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 60,19 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

