RUMEUR sur Netflix : le géant du streaming se mettra aux jeux vidéo, un recrutement clé déjà effectué

Après Amazon avec sa division gaming et Google avec sa plateforme dans le cloud Stadia, c'est un autre géant du net qui pourrait se lancer dans le monde du jeu vidéo à en croire un rapport de Bloomberg. Oui, Netflix pourrait prochainement proposer dans son catalogue du contenu vidéoludique en plus de ses films, séries et autres documentaires, de quoi concurrencer le Xbox Game Pass et le PlayStation Now ?

Nous apprenons que Netflix a ainsi recruté Mike Verdu qui rejoindra la firme en tant que vice-président du développement de jeu. Ce dernier n'est pas n'importe qui, puisqu'il a précédemment officié à plusieurs rôles clés chez Zynga, Electronic Arts et Facebook (Oculus) pour le contenu AR et VR. Le projet serait ainsi de proposer dès 2022 une offre vidéoludique sans surcoût pour les abonnés (une hausse du prix de l'abonnement pourrait survenir ensuite), qui aurait droit à une nouvelle catégorie sur la plateforme. Cette initiative devrait devenir plus claire dans les mois à venir à mesure que l'équipe sera constituée, des offres d'emploi suggérant déjà cette nouvelle direction. Reste à savoir s'il s'agirait simplement de proposer du contenu déjà disponible ailleurs ou si des jeux exclusifs sont prévus.

Seriez-vous intéressés par une telle offre en plus des programmes déjà existants sur Netflix ?