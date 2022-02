RUMEUR sur le PlayStation Plus : 2 des nouveautés de mars 2022 dévoilées

billbil-kun a encore frappé ! Le membre francophone de Dealabs habitué à faire fuiter les jeux du PlayStation Plus avant l'heure vient peut-être de dévoiler une partie du programme des nouveautés à venir en mars 2022 sur le service. Plutôt qu'avec un leak franc affiché en page principal du site dédié aux bons plans, c'est avec un message détourné sur le forum qu'il nous donne de gros indices sur ce qui nous attend.

Visiblement, ARK: Survival Evolved et Team Sonic Racing feront donc partie des jeux offerts aux abonnés le mois prochain, via leur version PS4. L'identité du titre PS5 resterait donc à confirmer.

Grosse hésitation avant d'acheter Ark Survival Evolved et Team Sonic Racing sur PS4

Bonjour ou bonsoir à tous,

Je me suis intéressé à Ark Survival Evolved et Team Sonic Racing récemment, et je souhaite quand même les acheter pour les jouer sur ma PS5.

Sachant que je n'ai pas vraiment de sous, j'hésite vraiment à les acheter.

Mais bon, au final, je vais peut-être attendre le début du mois prochain.

Merci à vous pour votre soutien