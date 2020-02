RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux de mars 2020 en fuite

Nous sommes le dernier mercredi du mois, et si PlayStation respecte ses traditions, il devrait dévoiler dans l'après-midi les jeux qui seront offerts avec le PlayStation Plus le mois suivant. Pour les impatients, il semblerait que l'identité des élus de mars 2020 soit déjà connue.



Les internautes ont en effet découvert une publicité en ligne, depuis la Pologne, sur laquelle sont visibles les titres du moment, à savoir Les Sims 4, BioShock: The Collection et Firewall Zero Hour, à récupérer pendant encore quelques jours. Mais sur celle-ci figure également les deux expériences PS4 qui les remplaceraient à compter du 3 mars 2020.

Le visuel montre en effet Shadow of the Colossus, le remake du jeu d'aventure culte par Bluepoint Games, ainsi que Sonic Forces, le dernier épisode diversement apprécié de la saga. Tous deux devraient logiquement être offerts à compter de mardi prochain, mais il faudra attendre la confirmation de PlayStation pour en être entièrement assuré.

