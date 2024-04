RUMEUR sur Sony : de petits jeux first-party prévus pour 2024, un robot adoré des fans bientôt de retour

Source: Jeff Grubb et The Snitch

Les langues se délient concernant une future présentation de PlayStation, qui préparerait un State of Play ou même un Showcase le mois prochain, afin de dévoiler plusieurs titres. Le constructeur japonais a déjà affirmé qu'aucun gros jeu AAA first-party de licences connues ne sortira avant l'année prochaine, mais Sony a évidemment des titres plus modestes et des jeux tiers à mettre en avant.

C'est du moins ce qu'affirme Jeff Grubb, journaliste très bien renseigné qui évoque un hypothétique PlayStation Showcase en mai 2024, avec Silent Hill 2 au programme, mais pas seulement. D'après lui, un jeu Astro Bot serait également dévoilé à cette occasion, il faut dire que les rumeurs entourant le retour de la mascotte de Sony vont bon train depuis quelques mois. Astro's Playroom 2 pour PS5 ? Astro Bot Rescue Mission 2 pour PS VR 2 ? Un tout nouveau titre ? Mystère.

De son côté, l'insider The Snitch en remet une couche avec un tweet explicite : « May a bot see through the fog of love ? ». Littéralement, cela signifie « Est-ce qu'un robot voit au travers d'un brouillard d'amour ? », mais il est clairement fait référence au mois de mai, au brouillard de Silent Hill et à un robot, possiblement Astro Bot.

Bien évidemment, Sony n'a pas commenté ces rumeurs, il faudra patienter encore quelques semaines avant de savoir si un PlayStation Showcase ou State of Play est prévu en mai prochain, le constructeur préférant annoncer ses évènements quelques jours avant seulement.