RUMEUR sur The Walking Dead: Destinies, un jeu d'action et d'aventure où vous pourrez changer l'histoire des saisons 1 à 4 en approche

Titres narratifs, jeux d'action en VR, de survie en multijoueur, productions mobiles en tout genre... La licence The Walking Dead a donné lieu à de nombreuses adaptations, mais alors que le comics et la série principale sont terminés, elle n'avait toujours pas son jeu d'action et d'aventure de référence. Et s'il arrivait enfin avec The Walking Dead: Destinies ?

Le projet n'est pas officiel, mais l'informateur français billbil-kun vient de dévoiler son existence avant l'heure chez Dealabs, avec beaucoup de détails qui ne laissent que peu de place au doute quant à son arrivée. Il serait édité par GameMill Entertainment, habitué des productions cartoonesques à budget serré (Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance, Nickelodeon All-Star Brawl...), ce qui pourrait en échauder certains sur le papier.

En revanche, The Walking Dead: Destinies ne semble pas manquer d'ambitions, car il prendrait la forme d'un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne où nous incarnerions Rick Grimes durant des évènements couvrant les saisons 1 à 4, d'Atlanta à Woodbury en passant par la ferme des Greene et le Centre pénitentiaire de Géorgie occidentale. Le gameplay oscillerait entre les affrontements face aux infectés avec des revolvers, katanas et autres fusils à pompe, et gestion avec collecte de ressources et renforcement de camps et récolte.

Une quinzaine de personnages pourraient être recrutés pour se battre à nos côtés, parmi lesquels Shane, Michonne, Daryl, Merle, Carol, Carl, Lori, Glenne, Le Gouverneur ou T-Dog. Et, surtout, la narration ne serait pas linéaire et nous pourrions faire des choix qui feraient diverger l'histoire par rapport à la série (la trame semblant davantage se baser sur le feuilleton d'AMC que les comics).

The Walking Dead: Destinies serait prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch pour l'automne 2023 au prix de 49,99 €, et billbil-kun estime même que sa date de sortie pourrait être calée au 14 novembre, même s'il ne semble pas sûr à 100 %. Cela fait quand même déjà plein d'informations alléchantes à se mettre sous la dent en attendant l'officialisation. D'ici là, l'intégrale de The Walking Dead est disponible en DVD pour 119,99 € sur Amazon.fr.

