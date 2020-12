Sackboy: A Big Adventure, un trailer endiablé pour l'arrivée du mode multijoueur, avec du cross-play et cross-save entre PS4 et PS5 !

Le lancement de la PS5 a notamment été accompagné par Sackboy: A Big Adventure, un jeu de plateforme développé par Sumo Digital et mettant à nouveau en scène le petit personnage des jeux LittleBigPlanet. S'il était possible d'y jouer en coopération, le multijoueur n'avait pas encore été implémenté, mais les développeurs n'ont pas perdu de temps. C'est par l'intermédiaire d'une bande-annonce et d'un article sur le PlayStation Blog que nous apprenons sa sortie dès aujourd'hui, pile avant les fêtes, ça tombe bien !

Cette fonctionnalité n'arrive pas seule, puisque la mise à jour ajoute également des niveaux spécialement prévus pour être effectués à plusieurs. De plus toute notre progression en ligne sera évidemment conservée dans le solo. Enfin, le cross-play et cross-save entre PS4 et PS5 vont permettre de s'amuser, peu importe la console possédée ! À noter tout de même que le voyage des sauvegardes n'est qu'à sens unique vers la PS5.

Niveaux Travail d’équipe Vous pouvez vivre l’intégralité de l’aventure de Sackboy avec un, deux ou trois camarades de jeu. De plus, dix niveaux Travail d’équipe spécifiques vous attendent dans le jeu. Pour triompher, vous et vos amis devrez coopérer ! Chacun des cinq mondes principaux du jeu comporte deux niveaux Travail d’équipe. Dans ces niveaux multijoueurs exclusifs, coopération, coordination et communication seront indispensables à votre équipe pour atteindre l’objectif fixé. Attendez-vous bien sûr à ce que la situation dérape à tout instant et déclenche une avalanche de rires. Guidez, provoquez et embêtez vos amis Plusieurs fonctionnalités multijoueurs vous permettent d’aider vos amis... ou de leur taper sur les nerfs. Amusez-vous à gifler, attraper ou percuter d’autres joueurs. Puis déguerpissez en vitesse avant qu’ils vous infligent le même traitement. Oh, et juste pour vous prévenir : évitez de manipuler votre aggripatruc à proximité d’autres Sackripants. Un accident est si vite arrivé... pas vrai ? En plus de ces fonctionnalités amusantes pour énerver aider vos camarades, vous disposez d’un arsenal d’actions en coop pour leur témoigner votre amitié (câlin, « tape-m’en cinq »...). Ces actions sont à débloquer avec des Collectabelles ou à découvrir dans des bulles récompenses. Équipez les actions coop de votre choix dans votre garde-robe, chez Zom Zom. Pour les utiliser, vous et votre ami n’aurez qu’à vous tenir près l’un de l’autre et à appuyer sur les touches directionnelles. Tout le monde gagne ! Chaque niveau vous rapporte des récompenses en fonction de la médaille obtenue (bronze, argent ou or). En mode multijoueur, vous gagnez (ou perdez) des points en équipe. Pour décrocher le jackpot, veillez à utiliser vos multiplicateurs 2x avec soin, à éliminer le plus d’ennemis possible et à ramasser les objets à collectionner. En collaborant, vous pourrez accumuler un maximum de points ! Mettez-y du vôtre et l’équipe entière sera récompensée en fin de partie. Conservez votre progression Imaginons que vous passiez beaucoup de temps à jouer en ligne dans l’aventure d’un autre joueur. Que deviennent les précieux orbes des rêves que vous avez obtenus ? N’ayez crainte ! Quand vous reprendrez votre propre aventure, votre progression sera transférée dans votre partie locale et vous conserverez ainsi tous vos orbes durement gagnés. Cross-Play PS4/PS5 Ce mode multijoueur est une vraie pépite, alors nous avons voulu permettre à un maximum de joueurs d’en profiter entre amis. Le jeu est donc jouable en Cross-Play PS4/PS5. Transfert de sauvegarde PS4 vers PS5 Cette mise à jour ne concerne pas uniquement le mode multijoueur. Désormais, vous avez également la possibilité de transférer votre progression en cours sur PS4 vers la PS5. Pour cela, il vous suffit de lancer Sackboy: A Big Adventure sur PS4, de sélectionner BONUS dans le menu pause et de suivre les instructions.

