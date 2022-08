Saints Row : la légende des Saints renaît dans une bande-annonce pour l'histoire du reboot

Dans le reboot Saints Row, il ne sera plus question de Stilwater, de 3rd Street Saints ou d'invasion extraterrestre. Volition a décidé de faire table rase de sa guerre des gangs qui a viré au n'importe quoi intergalactique pour repartir sur une nouvelle histoire, nous emmenant dans la vallée sud-américaine fictive de Santo Ileso.

Nous retrouverons les Saints sous une nouvelle forme, celle d'un gang devant se construire face à la corporation militaire privée de Marshall Defense Industries, à la secte anarchiste des Idoles et aux bandits locaux des Panteros. C'est dans ce contexte que nous forgerons notre propre légende en incarnant Le Boss, un héros personnalisable qui œuvrera aux côtés de ses alliés Kevin, Eli et Neenah.

Si vous voulez vous plonger dans le scénario avant la sortie du 23 août 2022, une nouvelle bande-annonce vient résumer le début de l'histoire, avec quelques aperçus des missions et activités explosives qui nous attendent. Et si vous êtes convaincus, vous pouvez précommander votre exemplaire sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

