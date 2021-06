Salt and Sacrifice : une suite à Salt and Sanctuary dévoilée en vidéo

Le développeur indépendant Ska Studios était à la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest pour dévoiler son prochain jeu, qui est autre que Salt and Sacrifice, la suite de l'excellent Salt and Sanctuary sorti il y a maintenant cinq ans. Voici une première bande-annonce pour découvrir le titre :

Salt and Sacrifice sera une nouvelle fois un Metroidvania mélangeant action, plateforme et jeu de rôle avec un gameplay hardcore qui devrait ravir les amateurs de Souls-like. Les joueurs incarneront un Marked Inquisitor, un criminel condamné, mais gardé en vie en échange de services. Il va devoir affronter les Mages, des créatures élémentaires perfides. Il sera possible de personnaliser son personnage en se basant d'abord sur huit classes, Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger et Sage, puis de partir à l'aventure afin d'obtenir des Runic Arts débloquant de nouvelles capacités, mais également des armes de mêlée ou à distance ainsi que des armures de protections à équiper. Les joueurs découvriront notamment Pardoner's Vale, un hub avec des Inquisiteurs amicaux, de quoi se reposer entre les combats contre des Pyromancers, Venomancers et autres Corpumancers, mais l'aventure pourra aussi bien se faire en solo qu'en coopération en ligne.

Salt and Sacrifice a déjà tout pour séduire les fans de Salt and Sanctuary, mais il faudra patienter jusqu'au premier trimestre 2022 pour découvrir le titre sur PC, PlayStation 4 et PS5. Des images sont disponibles sur la seconde page.