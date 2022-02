Salt and Sacrifice : bande-annonce, date de sortie et informations pour la suite à Salt and Sanctuary

Ska Studios et Devoured Studios avait dévoilé en juin dernier une suite à Salt and Sanctuary, un jeu de plateforme et d'action rétro inspiré des Castlevania et Metroid. Salt and Sacrifice, c'est son nom, est de retour cette semaine avec une nouvelle bande-annonce, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur un mode de jeu et surtout de découvrir sa date de sortie.

Les développeurs ont pris la parole sur le blog PlayStation afin de parler du PvP de Salt and Sacrifice, un mode optionnel pour les joueurs qui veulent s'affronter en ligne. Il s'agira ici de combats entre membres de l'Inquisition venant de différentes factions, avec un gameplay amélioré par rapport au PvP de Salt and Sanctuary. Les studios promettent une fonctionnalité de course, des attaques sprintées, un grappin pour éviter une chute fatale et des arts runiques puissants comme des ondes de choc, des nuées d'insectes ou encore des rafales de lames spectrales. Parmi les factions du jeu, nous retrouverons la Shroud Alliance, désireuse d'éliminer tous les autres Inquisiteurs qui ne respectent pas la charte à la lettre, et les Blueheart Runners, pilleurs de ressources magiques.

La date de sortie de Salt and Sacrifice est fixée au 10 mai 2022 sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4 et PS5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.