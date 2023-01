Sam & Max: The Devil's Playhouse va lui aussi être remastérisé

Skunkape Games continue d'offrir une nouvelle vie à la franchise Sam & Max de Telltale Games. Après Sam & Max Save the World Remastered et Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered, c'est Sam & Max: The Devil's Playhouse qui va avoir droit à sa version remastérisée, comme annoncé dans une première vidéo :

Sam & Max: The Devil's Playhouse est pour rappel un jeu épisodique en cinq chapitres sortis en 2010 sur PC, PS3 et iPad, suivant les deux policiers freelances dans de folles aventures, voici une présentation du jeu :

Exercez des pouvoirs psychiques contre des ennemis redoutables dans cette saga épique de la fameuse comédie comportant plus de 5 épisodes mensuels

Une puissance d'outre monde pour contrôler la matière et l'espace et appeler les plus forts et plus étranges qui pourraient l'utiliser, comme les seigneurs de guerre intergalactiques et dieux Eldritch, les sous-habitants et les chercheurs de l'arcane.

Jouez les plus grands détectives chien et lapin Sam & Max alors qu’ils cherchent les anciens secrets du pouvoir, comme le maniaque Max qui change de forme, se téléporte, lit dans les pensées et a des capacités de vision de l'avenir pour combattre ces ennemis.

La saga se joue dans une symphonie surréaliste de 5 mois de folies qui devient plus profonde et plus tordue à chaque épisode.