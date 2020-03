Samurai Jack: Battle Through Time, un jeu basé sur la série arrive sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Adult Swim Games et le développeur japonais Soleil Games ont annoncé l’arrivée d’un tout nouveau jeu basé sur la série Samurai Jack... Samurai Jack: Battle Through Time ! Pour titiller un brin les joueurs, des images, ainsi qu'une courte bande-annonce, ont été diffusées sous la tutelle d’IGN.

Samurai Jack: Battle Through Time se déroule avant le combat final de Jack contre Aku, une entité maléfique qui a piégé Jack dans des chronologies alternatives. Notre héros aura donc pour but de se frayer un chemin jusqu'à Aku pour le terrasser ! Les fans de licence pourront donc s’immerger dans de nombreux lieux emblématiques de la série. Nous y retrouverons également un bon panel d’armes et de compétences qui permettront à notre protagoniste de devenir plus puissant.

Chose à prendre en compte, le script du jeu est écrit par le scénariste en chef de la série, Darrick Bachman, et qui dit Soleil Games, dit aventure prenante ! Pour rappel ce studio emploie d’anciens développeurs qui se sont penchés sur la franchise Ninja Gaiden, leur expérience n’est donc pas des moindres en termes de hack'n slash.

Samurai Jack: Battle Through Time n'a pas de date de sortie, mais est prévu pour l'été prochain sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.